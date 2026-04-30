Ndahet nga jeta Astrit Dushi, themelues i 18 radiove dhe 3 televizioneve
U nda nga jeta sot Astrit Dushi, një nga figurat e njohura në fushën e medias, i cili ishte themelues i 18 radiove dhe 3 kanaleve televizive.
Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familjarët, përmes një njoftimi zyrtar.
Astrit Dushi do të kujtohet për kontributin e tij të rëndësishëm në zhvillimin e mediave dhe transmetimeve në vend.