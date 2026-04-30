Gucati: Momenti më i rëndë në Hagë ishte ndalimi për të marrë pjesë në varrimin e babait
Avokati i Popullit, Naim Qelaj, ka prezantuar së fundmi raportin e Komitetit të Odës së Avokatëve për të Drejtat e Njeriut në Angli dhe Uells, i cili ngre dilema serioze për mënyrën e zhvillimit të proceseve në Dhomat e Specializuara të Kosovës. Pas publikimit të këtij raporti, në emisionin Kosova Live ka folur kryetari i…
Lajme
Gucati ka kujtuar një nga momentet më të vështira për të dhe për të akuzuarit e tjerë, duke theksuar se ndalesa për të marrë pjesë në varrimet e familjarëve ka qenë ndër goditjet më të rënda emocionale.
“Një prej momenteve më të rënda ishte kur humbnim familjarët dhe nuk na lejohej të shkonim as në varrimin e tyre,” ka thënë ai.
Ai shtoi se për të personalisht ka mbetur peng fakti që nuk ka arritur “me i hedh dy kokrra dhe mbi varrin e babait”, duke e cilësuar këtë si një dhimbje që do ta mbajë gjatë.
Sipas Gucatit, këto momente janë përballuar me ndihmën e ish-krerëve të tjerë të UÇK-së që ndodheshin në paraburgim, të cilët, siç tha ai, nuk e kanë lënë vetëm dhe e kanë mbështetur në ato çaste të rënda.