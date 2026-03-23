​Dardanët nisin përgatitjet, Foda flet sot në konferencë për media

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, do të mbajë sot konferencë për media, duke nisur kështu përgatitjet për ndeshjen tejet të rëndësishme, kundër Sllovakisë e cila zhvillohet më 26 mars. Konferenca do të zhvillohet nga ora 12:00. Kosova do të përballet me Sllovakinë më 26 mars në Bratisllavë, në kuadër të gjysmëfinales së play-off-it…

Sport

23/03/2026 08:39

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, do të mbajë sot konferencë për media, duke nisur kështu përgatitjet për ndeshjen tejet të rëndësishme, kundër Sllovakisë e cila zhvillohet më 26 mars.

Konferenca do të zhvillohet nga ora 12:00.

Kosova do të përballet me Sllovakinë më 26 mars në Bratisllavë, në kuadër të gjysmëfinales së play-off-it për Kupën e Botës 2026. Në rast fitoreje, Dardanët do ta zhvillojnë finalen më 31 mars në stadiumin “Fadil Vokrri”, kundër fituesit të duelit Turqi – Rumani, raporton KP.

Lajme të fundit

