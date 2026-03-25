”Dardanët” nisen drejt Sllovakisë
Sport
”Dardanët” nesër mbrëma do të kërkojnë të shkruajnë historinë, ku përballen me Sllovakinë, në gjysmëfinalen e play-offit për kualifikim në Kupën e Botës.
Të përzgjedhurit e Franco Fodas duken në disponim të mirë para kësaj sfide, ku do të kërkojnë një tjetër sukses historik.
Në rast fitoreje, Kosova, me 31 mars e pret fituesin e ndeshjes tjetër gjysmëfinale të play-offit, mes Turqisë dhe Rumanisë.
Kujtojmë që ndeshja Sllovaki – Kosovë, zhvillohet në stadiumin “Tehelne pole”, në Bratisllavë, më fillim nga ora 20:45.