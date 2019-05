City s’ka tifozë, por i ‘digjitalizon’ ata

‘Qytetarët’ në rast se shpallen kampion do të bëhen ekipi i dytë pas Manchester United në vitin 2009, që arrijnë ta mbrojë titullin.

Por problemi me skuadrën e Pep Guardiolës qëndron tek tifozët dhe mbështetja e tyre e pakët në ‘Etihad Stadium’, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, dikush ka menduar një zgjidhje perfekte rreth kësaj çështje.

Skuadra e Cityt ka vendosur banera digjital në stadium në mungesë të tifozëve, ide që është kritikuar ashpër nga kundërshtarët e kësaj skuadre. /Lajmi.net/

A different type of coach welcome for #MCFC tonight #LFC #UCL pic.twitter.com/ef6MhNUHvQ

— Richard Buxton (@RichardBuxton_) April 10, 2018