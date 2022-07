City shqyrton alternativat për Cucurella – shuma që kërkon Brighton është shumë e lartë Manchester City do të ketë telashe për të gjetur mbrojtës për krahun e majtë. ‘Citizens’ shitën kartonin e Oleksandr Zinchenko tek Arsenal, me shpresën se do të arrinin marrëveshje me Marc Cucurella, por një gjë e tillë po del të jetë problematike. Skuadra e Brighton i ka caktuar mbrojtësit spanjoll një çmim prej 50 milionë…