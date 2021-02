City i Guardiolas i pandalshëm në Premierligë, Arsenal ‘viktima’ e radhës

Skuadra e drejtuar nga Pep Guardiola fitoi me rezultat 0 – 1, shkruan lajmi.net.

Ishte sulmuesi Raheem Sterling që realizoi gol qysh pas dy minutave pas harkimit të Mahrez, gol që doli të jetë vendimtar në ndeshje.

Ndeshja ishte mjaftë interesante, duke u dominuar nga “Qytetarët” që kishin disa mundësi të arta, por eno ishte gjithmonë në vendin e duhur.

Manchester City me këtë fitore vazhdon të mbajë distancën në kreun e tabelës me 59 pikë, derisa Arsenal renditët në pozitën e 10-të me 34 sosh./Lajmi.net/