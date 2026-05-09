Çitaku vërshohet nga komente fyese: Fushatë linçuese, gjuhë e instaluar nga Lëvizja Vetëvendosje
Zyrtarja e lartë e PDK’së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas fushatës linçuese që është bërë ndaj saj në një postim të fundit në rrjetin social “Facebook”.
Ajo ka thënë se një fushatë te tillë e ndyrë po bëhet me profile të rreme dhe me origjinale.
“Kjo lloj gjuhe, e instaluar nga LVV në diskursin tonë publik, duhet jo vetëm të dënohet politikisht, por të denoncohet shoqërisht”, ka shkruar ajo.
Postimi i plotë:
Fushatë e ndyrë, linçuese, me profile të rreme e të vërteta.
Sharje, shpifje, gënjeshtra pa kufi.
Kjo lloj gjuhe, e instaluar nga LVV në diskursin tonë publik, duhet jo vetëm të dënohet politikisht, por të denoncohet shoqërisht.
Nuk shqetësohem për vete. Siç thotë populli, më është trashë lëkura.
Por kam frikë se kjo klimë helmuese, që politikën e ka kthyer në moçal shpifjesh, fyerjesh e linçimesh, po i dekurajon vajzat dhe djemtë e rinj të angazhohen në jetën publike.
E kjo është pasoja më e rëndë. Sepse një shoqëri që ua vështërson përfshirjen njerëzve të mirë, ua hap rrugën më të këqijve.
Andaj, sa nuk është bërë tepër vonë, duhet reagim institucional, shoqëror e qytetar.
Mjaft është mjaft.
P.S këto foto janë vetëm për ilustrim.