Çitaku vërshohet nga komente fyese: Fushatë linçuese, gjuhë e instaluar nga Lëvizja Vetëvendosje

Zyrtarja e lartë e PDK’së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas fushatës linçuese që është bërë ndaj saj në një postim të fundit në rrjetin social “Facebook”. Ajo ka thënë se një fushatë te tillë e ndyrë po bëhet me profile të rreme dhe me origjinale. “Kjo lloj gjuhe, e instaluar nga LVV në diskursin tonë…

Lajme

09/05/2026 13:12

Zyrtarja e lartë e PDK’së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas fushatës linçuese që është bërë ndaj saj në një postim të fundit në rrjetin social “Facebook”.

Ajo ka thënë se një fushatë te tillë e ndyrë po bëhet me profile të rreme dhe me origjinale.

“Kjo lloj gjuhe, e instaluar nga LVV në diskursin tonë publik, duhet jo vetëm të dënohet politikisht, por të denoncohet shoqërisht”, ka shkruar ajo.

Postimi i plotë:

Fushatë e ndyrë, linçuese, me profile të rreme e të vërteta.

Sharje, shpifje, gënjeshtra pa kufi.

Kjo lloj gjuhe, e instaluar nga LVV në diskursin tonë publik, duhet jo vetëm të dënohet politikisht, por të denoncohet shoqërisht.

Nuk shqetësohem për vete. Siç thotë populli, më është trashë lëkura.

Por kam frikë se kjo klimë helmuese, që politikën e ka kthyer në moçal shpifjesh, fyerjesh e linçimesh, po i dekurajon vajzat dhe djemtë e rinj të angazhohen në jetën publike.

E kjo është pasoja më e rëndë. Sepse një shoqëri që ua vështërson përfshirjen njerëzve të mirë, ua hap rrugën më të këqijve.

Andaj, sa nuk është bërë tepër vonë, duhet reagim institucional, shoqëror e qytetar.

Mjaft është mjaft.

P.S këto foto janë vetëm për ilustrim.

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci

May 9, 2026

Abdixhiku pyetet për mungesën e Hykmete Bajramit e Avdullah Hotit: Ata...

May 9, 2026

Abdixhiku konfirmon rikthimin e Vjosa Osmani në LDK, 103 vota pro...

May 9, 2026

Daut Haradinaj i bën thirrje mërgatës: Regjistrohuni dhe bëhuni pjesë e...

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Lajme të fundit

Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci

Abdixhiku pyetet për mungesën e Hykmete Bajramit e...

Derbi mes Liverpoolit dhe Chelseas nis me një supergol

Abdixhiku konfirmon rikthimin e Vjosa Osmani në LDK,...