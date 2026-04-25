Çitaku kritikon VV-në: Për besë, për gjynah jeni, si paska mundësi që opozita ju ka bllokuar për të bërë punë të mira për këtë vend, kur i keni 66 deputetë në Kuvend?

Sekretarja e Përgjithshme dhe deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka kritikuar ashpër Lëvizjen Vetëvendosje dhe eksponentët e saj që po e akuzojnë opozitën për bllokadë të rishikimit buxhetor dhe të çështjes së Presidentit.

25/04/2026 20:44

Sekretarja e Përgjithshme dhe deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka kritikuar ashpër Lëvizjen Vetëvendosje dhe eksponentët e saj që po e akuzojnë opozitën për bllokadë të rishikimit buxhetor dhe të çështjes së Presidentit.

Çitaku me anë të një postimi ka thënë se si është e mundur që opozita të bëjë bllokadë kur pushteti i ka 66 deputetë në Kuvend, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

Për besë, për gjynah jeni, edhe pse i keni pasur të gjitha nivelet e pushtetit tash e 6 vite.
Hajde na tregoni: si paska mundësi që opozita ju ka bllokuar për të bërë punë të mira për këtë vend, kur i keni 66 deputetë në Kuvend? Shumicë solide.
Si ju ka bllokuar opozita që ka votuar çdo marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën? Që i ka votuar zgjatimet buxhetore.
Diçka që ju nuk e keni bërë kurrë sa ishit në opozitë.
Hajde, tregoni.
Të paaftë./lajmi.net/

