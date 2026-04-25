Bajrami demanton propagandën e VV-së: Rishikimi i buxhetit kalon me shumicë të thjeshtë – Mjafton të jenë në seancë 61 deputetë prezentë dhe shumica të votojë për
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, përmes një postimi në Facebook, ku ka kërkuar që të mos bëhet propagandë, ka thënë se si buxheti ashtu edhe rishikimi i tij kalojnë me shumicë të thjeshtë prej 61 deputetëve në seancë. Bajrami, ka thënë se asnjë parti opozitare s’mund ta pengojë Kurtin, dhe se ky…
Bajrami, ka thënë se asnjë parti opozitare s’mund ta pengojë Kurtin, dhe se ky i fundit, s’ka pasur asnjë pengesë në gjashtë vitet e fundit.
Postimi:
Mos bëni propagandë!
Buxheti kalon me shumicë të thjeshtë, njëjtë edhe rishikimi i tij. Mjafton të jenë në seancë 61 deputetë prezentë dhe shumica të votojë për.
LVV i ka 66 deputetë.
Asnjë parti opozitare s’mund ta pengojë Kurtin t’i ndihmojë qytetarët; as në gjashtë vitet e kaluara Kurti s’ka pasur asnjë pengesë. Pengesa e Kurtit është vetë apetiti i tij për të sunduar.