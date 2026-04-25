Stabilizohet funksionimi i elektrofiltrave në “Kosova A” – KEK e quan “sukses” këtë
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se është tejkaluar me sukses ndërprerja e përkohshme në funksionimin e elektrofiltrave në Termocentrali Kosova A.
Sipas KEK-ut, problemi ishte shkaktuar nga një ndërprerje në qarkun elektrik të ndërprerësve të kompresorëve të ajrit, por falë ndërhyrjes së shpejtë të stafit teknik, situata është stabilizuar plotësisht.
Gjatë kësaj periudhe janë zbatuar masa operative dhe parandaluese për të mbrojtur asetet dhe për të menaxhuar situatën në përputhje me standardet teknike dhe mjedisore.
KEK ka falënderuar stafin për reagimin profesional, duke theksuar përkushtimin për operim të sigurt dhe të qëndrueshëm.