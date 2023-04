Cikalleshi shënon një tjetër gol në Arabinë Saudite, sulmuesi ‘kuqezi’ në formë

Golin për 0 me 3 e shënoi sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë, Sokol Cikalleshi, shkruan Lajmi.net

Edhe pse në video shihet që dy lojtarët e Al Khaleej, Cikalleshi dhe Poko kishin kontakt me topin në momentin kur u shënua gol. Megjithatë goli momentalisht i është numëruar lojtarit ‘kuqezi’.

Kujtojmë që Cikalleshi shënoi edhe golin e parë në këtë ndeshje dhe tani shkon në kuotën e 10 golave.

Al Khaleej make it three 🟢🟡

What a way to mark your second away win of the season!

Poko and Cikalleshi both go for it, we'll let you decide who grabbed it!#RoshnSaudiLeague | @Alfaihaclub | @Khaleejclub pic.twitter.com/oN2H43qH8s

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 28, 2023