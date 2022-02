Christian Eriksen jep një asistim në rikthim në miqësore me Brentfordin

Bota e futbollit kolektivisht mbajti frymën pasi Eriksen pësoi një arrest kardiak gjatë ndeshjes së Danimarkës në Euro 2020 me Finlandën vetëm tetë muaj më parë, me 30-vjeçarin që i shpëtoi jetën CPR në fushë, transmeton lajmi.net.

Kishte lehtësim të madh pasi Eriksen u lirua nga spitali pas një operacioni të suksesshëm. Sidoqoftë, mesfushori më vonë u la të largohej nga Interi pasi ICD me të cilën ishte pajisur e pengoi të luante në Serie A.

Dhe ndërsa frika mbeti se Eriksen mund të mos luajë më kurrë në një nivel elitar, Thomas Frank solli bashkëkombasin në Brentford me një kontratë gjashtëmujore në janar dhe ndërkombëtari danez duket se është afër rikthimit në ekipin e parë.

Eriksen mund të falet që dukej pak i ndryshkur duke marrë parasysh kohëzgjatjen që ka kaluar jashtë fushës, por lojtari shkëlqeu në ditëlindjen e 30-të, pasi një Brentford mundi Southend 3-2 në terrenin stërvitjes.

Christian Eriksen with an assist on his return to action in a friendly for Brentford

Things you love to see ❤️🙌 pic.twitter.com/yT1mNs6bZy

— Metro Sport (@Metro_Sport) February 14, 2022