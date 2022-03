Chris Rock nuk ngre padi kundër Will Smith për shuplakën e “Oscars”

LAPD lëshoi ​​një deklaratë pas përfundimit të shfaqjes duke thënë se ata ishin në dijeni të një “incidenti mes dy individëve gjatë programit të çmimeve të Akademisë.Incidenti përfshinte një individ që goditi një tjetër me shuplakë.”, transmeton lajmi.net.

Personi që u godit me shuplakë nuk pranoi të dorëzonte një raport në polici, sipas LAPD.

“Nëse pala e përfshirë dëshiron një raport policie në një datë të mëvonshme, LAPD do të jetë në dispozicion për të përfunduar një raport hetimor,” tha policia.

Ishte një shuplakë e parë në të gjithë botën – dhe një moment që la shumë shikues të kruanin kokën kur u ndërpre audioja e transmetimit.

Rock sapo kishte bërë një shaka me flokët e gruas së Smith, Jada Pinkett Smith, duke thënë se mezi priste ta shihte atë në “G.I. Jane 2”.

Pinkett Smith ka folur publikisht për rënien e flokëve të saj për shkak të sëmundjes autoimune alopecia. Ndërsa Rock foli, Smith u ngjit në skenë dhe e goditi atë ndërsa publiku e shikonte të tronditur.

Vetëm pak minuta më vonë, Smith u kthye në skenë për të marrë Oscarin për aktorin më të mirë për rolin e tij në “King Richard”.

Në fjalimin e tij të pranimit, ai i kërkoi falje Akademisë dhe kolegëve të tij të nominuar, pa përmendur në mënyrë specifike incidentin apo Chris Rock.

“Në jetën time më kërkohet të dua njerëzit dhe të mbroj njerëzit. Dua t’i kërkoj falje Akademisë. “Dua t’u kërkoj falje të gjithë kolegëve të mi të nominuar.”, tha Smith.

Çmimet e Akademisë më vonë postuan në Twitter se “nuk e fal dhunën e asnjë forme”./Lajmi.net/

The LAPD says Chris Rock has declined to press charges against Will Smith after a stunning altercation seen during the Oscars broadcast.

https://t.co/rHtQQTMKNh

— CBS News (@CBSNews) March 28, 2022