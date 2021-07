Chiellini heq dyshimet për rinovimin e kontratës: Të hënën do jem në Torino

Giorgio Chiellini ka folur se kur do ta rinovojë kontratën me Juventusin.

Chiellini ishte njëri nga lojtarët më të mirë në “Euro 2020” duke fituar kampionatin me Italinë, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, ai ishte njëri nga lojtarët e paktë që ishin pa kontratë në këtë Kampionat Evropian. Sidoqoftë, ai në intervistën e fundit i ka dhënë fund spekulimeve për kontratën e tij ose largimit eventual.

“Kam nevojë edhe për pak pushim për të rimarrë vetën nga ngarkesa e muajve të fundit, por të hënën do të jem në Torino dhe do të jem i lumtur që do të rifilloj”, tha ai.

“Sa i përket kontratës, Agnelli ishte tashmë kategorik në këtë aspekt”, shtoi ai.

“Dua të ngre edhe disa Kupa të tjera, sepse apetiti rritet kur vesh një fanellë që nuk e ka fituar Scudetton vitin e fundit, atëherë kjo të jep një shtysë ekstra”, deklaroi Giorgio Chiellini./Lajmi.net/