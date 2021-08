Chelsea nuk ndalet në merkato, shumë afër transferimit të Kounde

Chelsea duket se është shumë afër transferimit të mbrojtësit të Sevillas Jules Kounde, transmeton lajmi.net.

Një gjë të tillë e ka konifrmuar pak më parë Ginaluca Di Marzio, sipas të cilit “The Blues” janë shumë afër marrëveshjes për transferimin e futbollistit për 50 milionë euro.

Gjiganti anglez synon që këtë vit të luftojë në të gjitha frontet pasi ka krijuar një ekip shumë të fortë në të gjitha repartet.

Ekipi i Thomas Tuchel pak javë më parë kompletoi repartin e sulmit me blerjen e Romelu Lukakut, ndërsa tani mbrojtja e tyre do të forcohet tejmase me Kounden.

Interesim për francezin kanë shprehur shumë ekipe evropiane, por duket se e ardhmja e tij është në Premier League. /Lajmi.net/