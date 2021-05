Chelsea e sigurt, mposht Fulhamin në “Stamford Bridge”

“The Blues” ishin nën kontroll pothuajse gjatë gjithë takimit, shkruan lajmi.net.

Goli i parë u shënua nga Havertz në min 10’ pas një asistimi nga Mount.

Pjesa e parë përfundoi me avantazhin minimal të vendasëve.

Në pjesën e dytë, Havertz realizoi sërish pas një asistimi të Werner.

Ky ishte goli i dytë për Havertz në këtë takim dhe i katërti gjithsej këtë sezon në Premierligë.

Rezultati përfundimtar, Chelsea 2-0 Fulham.

Tani Chelsea ka 61 pikë dhe është në pozitë të mirë për të siguruar një nga katër vendet e para./Lajmi.net/

Excellent assist from Mount, great finish from Havertz! #CHEFUL pic.twitter.com/pNdpx6dsjx

Kai Havertz’s second goal of the day! (2-0)

Timo and Kai combine brilliantly. #CHEFUL pic.twitter.com/LHgdiuf6xS

