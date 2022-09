Champions League nis sonte sezonin e ri, vëmendja te PSG – Juve, kampionët luajnë ndaj Celtic Sonte rikthehet kompeticioni më prestigjioz në botën e futbollit për klubit, Champions League. Edicioni i ri i Champions League do të nis sonte, me ndeshjet Dinamo Zagreb – Chelsea dhe Borussia Dortmund – Copenhagen, shkruan lajmi.net. Të dy ndeshjet e para luhen me fillim nga ora 18:45, por vëmendja e adhuruesve të futbollit shkon në…