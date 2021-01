Çfarë është aplikacioni i ri për të cilin njerëzit po e lënë WhatsApp

Pasi WhatsApp njoftoi ndryshimet në termat dhe kushtet e tij, mijëra përdorues kanë vendosur të migrojnë në platforma të tjera të mesazheve të çastit përmes internetit.

Ndër të gjitha opsionet e disponueshme, është aplikacioni Signal që pa më së shumti rritje, një aplikacion amerikan i promovuar së fundmi nga biznesmeni Elon Musk, transmeton Lajmi.net. Aplikacioni u formua në vitin 2013, kur një grup aktivistësh vendosën të ndalojnë korporatat që nuk respektojnë sigurinë dhe privatësinë e kompjuterit.

Një nga aspektet kryesore që e bëjnë këtë platformë të fortë është se nuk është për përfitim, pasi ato nuk ngarkojnë për përdorimin e aplikacionit dhe nuk i shesin informacionet palëve të treta.

Gjithashtu, një avantazh tjetër është se mesazhet janë “të mbrojtura” ndërsa shfletojnë në internet derisa të arrijnë tek marrës. Personalitete të tjerë si Jack Dorsey, themelues i Twitter dhe ekspertë të sigurisë kompjuterike si Edward Snowden dhe Bruce Schneier gjithashtu rekomanduan këtë aplikacion, duke ekspozuar përparësitë kryesore të tij në rrjetet sociale.

Për të hyrë në shërbim, përdoruesit do t’i kërkohet të fusë numrin e tij të telefonit; megjithatë, funksionet e tij lejojnë identifikimin e dërgimit dhe marrjes së mesazheve nga kontakte të panjohura. Përveç kësaj, Signal ka një sistem me burim të hapur, i cili lejon çdokënd të ketë qasje në kodin e aplikimit. Ky aspekt garanton se është një platformë e sigurt, pasi ekspertët do të jenë në gjendje të verifikojnë që nuk ka funksione që vjedhin të dhëna ose informacione.

Dhe kur flasim për të dhënat, që nga 8 shkurti, WhatsApp do t’u kërkojë përdoruesve të saj të pranojnë politikën e re të privatësisë për të vazhduar përdorimin e shërbimit. Ky azhurnim do të thotë që aplikacioni do të jetë në gjendje të ndajë informacionin personal të klientit me Facebook dhe platformat e tjera të grupit Mark Zuckerberg.

Në fakt, ndryshimet përkojnë me etiketat e reja që App Store ka vendosur në aplikacionin WhatsApp, të cilat paralajmërojnë që shërbimi mbledh kontakte, të dhëna tregtare kur përdor Facebook dhe, madje, IP ose adresën gjeografike të përdoruesit.

Përveç kësaj, specifikohet që jo vetëm informacioni do të mblidhet nga përdoruesi kryesor, por edhe nga kontaktet e tyre ose palët e treta. Mes kësaj polemike, preferencat e përdoruesve të internetit janë ndarë. Ndërsa disa vendosën të injorojnë kushtet e reja të WhatsApp,të tjerët zgjodhën të kërkonin alternativa në treg.

Një tjetër platformë që ka grumbulluar një numër të madh shkarkimesh në dyqanet e aplikacioneve është Telegram, i zhvilluar në vitin 2013 nga vëllezërit Nikolai dhe Pavel Durov. Ka “kanale”, me të cilat mesazhet mund të transmetohen në një numër të pakufizuar njerëzish. Ata janë të ngjashëm me grupet, me ndryshimin që në këto vetëm administratori mund të shkruajë në chat.

Përveç kësaj, një nga përfitimet e saj është se mund të hapet njëkohësisht në pajisje të ndryshme, ndryshe nga WhatsApp. Edhe pse është një fakt që gjithnjë e më shumë njerëz po mendojnë të lëvizin nga kjo kompani, WhatsApp vazhdon të jetë më e popullarizuar, gjë që mund të përfaqësojë një vështirësi kur komunikoni me miqtë, familjen ose kolegët e punës.

Një disavantazh tjetër është se Telegram nuk i lejon përdoruesit e tij të kryejnë video konferenca në grup pavarësisht se kanë mundësinë e thirrjeve video. Përveç kësaj, nëse keni përdorur WhatsApp më parë, do të hasni në komplikacionin e transferimit të të dhënave nga aplikacioni amerikan në platformën e re. /Lajmi.net