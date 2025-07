Ndërtesa e Qeverisë ndriçohet me ngjyrat e flamurit amerikan për Ditën e Pavarësisë së SHBA-së

Ky veprim simbolik është bërë si shenjë mirënjohjeje dhe miqësie të palëkundur mes Kosovës dhe SHBA-së, dhe është bërë i ditur nga Ambasada e Kosovës në Uashington përmes një postimi në rrjetin social X, transmeton lajmi.net

“Happy 4th of July!”, shkroi Ambasada, duke përkujtuar traditën vjetore të Kosovës për të nderuar aleatin e saj më të madh në këtë ditë të veçantë për popullin amerikan./lajmi.net/

The Government Building of the Republic of Kosova shines in red, white, and blue to honor the 249th Independence Day of the United States.

A symbol of our deep gratitude and unwavering friendship.

Happy 4th of July!🇺🇸 pic.twitter.com/I720Muufgd

— Embassy of Kosovo US (@KosovoinUS) July 3, 2025