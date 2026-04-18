Çështja e Presidentit | Bahtiri thirrje për unitet mes partive, por “harron” që shefi i tij po udhëton nëpër Evropë: Shteti nuk është lojë, por amanet i lënë me gjak – T’i lëmë anash ndasitë përpara se të jetë vonë

Çështja e Presidentit | Bahtiri thirrje për unitet mes partive, por "harron" që shefi i tij po udhëton nëpër Evropë: Shtati nuk është lojë, por amanet i lënë me gjak – T'i lëmë anash ndasitë përpara se të jetë vonë

Lajme

18/04/2026 20:09

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Agim Bahtiri, ka bërë thirrje për unitet politik dhe përgjegjësi shtetërore, duke theksuar se “jemi në ditët kur nuk kemi nevojë për triumfe partiake, por për përgjegjësi kombëtare”.

Në një reagim publik, ai ka paralajmëruar për rreziqet e përçarjeve politike, derisa ka përmendur edhe zhvillimet në rajon. “Derisa ne merremi me inate e teke politike, Serbia po armatoset çdo ditë”, ka shkruar Bahtiri, transmeton lajmi.net.

Ai ka kritikuar edhe situatën në Kuvend, duke iu referuar seancës së fundit, ku sipas tij “Lista Serbe erdhi në kuvend, jo për të ndihmuar…, por për ta bllokuar këtë proces”.

Bahtiri ka theksuar se “shteti nuk është lojë, por amanet i lënë me gjak”, ndërsa u ka bërë thirrje deputetëve që të bashkohen për zgjedhjen e presidentit brenda afatit ligjor. “Të bëhemi bashkë, të krijojmë stabilitet dhe t’i japim popullit sigurinë që meriton”, ka deklaruar ai.

Në fund, ai ka apeluar që të lihen anash ndasitë politike, duke shtuar se “historia na gjykon për atë që ndërtojmë, ose për atë që lejojmë të shkatërrohet”.

Postimi i plotë:
🇽🇰 BASHKIM DHE UNITET: KOSOVA ËSHTË MBI TË GJITHA!
Të nderuar kolegë dhe qytetarë,
Jemi në ditët kur nuk kemi nevojë për triumfe partiake, por për përgjegjësi kombëtare.
Derisa ne merremi me inate e teke politike, Serbia po armatoset çdo ditë. Planet dhe objektivat e tyre ogurzeza janë ëndrra shekullore që nuk shuhen, e ne nuk duhet t’ua japim mundësinë ta bëjnë realitet KURRË atë ëndërr.
Kur bota është në kaos dhe kërcënimet rriten në kufijtë tanë, ne nuk guxojmë ta lëmë shtetin tonë pa zot shtëpie. Një Kosovë e përçarë është dhurata më e mirë për armiqtë tanë, siç u pa edhe në seancen e djeshme, kur Lista Serbe erdhi në kuvend, jo për të ndihmuar në zgjedhjen e dy anëtarët e gjykatës kushtetuese, por për ta bllokuar këtë proces.
Shteti nuk është lojë, por amanet i lënë me gjak.
Kemi edhe 10 ditë afat për të përmbyllur procesin e zgjedhjes së Presidentit/es. I bëj thirrje çdo deputeti: Të bëhemi bashkë, të krijojmë stabilitet dhe t’i japim popullit sigurinë që meriton.
T’i lëmë anash ndasitë përpara se të jetë vonë. Historia na gjykon për atë që ndërtojmë, ose për atë që lejojmë të shkatërrohet.
Për Kosovën e fortë dhe të bashkuar! 🇽🇰
AB./lajmi.net/

Lajme të fundit

Nis finalja e “Big Brother VIP Albania 5”,...

A po largohet ShBA nga NATO? – Kjo është përgjigja e Mark Rutte

Po zhvillonin gara, policia gjobitë ashpër dy të rinj në Ferizaj

Kosova përmbys Bullgarinë në “Fadil Vokrri”, “Dardanet” kryesojnë...