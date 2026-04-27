Cakolli sqaron afatin për Presidentin: Koha kushtetuese vazhdon deri nesër në mesnatë

Lajme

27/04/2026 17:53

“Afati i fundit kushtetues për zgjedhjen e Presidentit nuk është sonte. Afati 34-ditor i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese përfundon nesër në mesnatë” ka shkruar Eugen Cakolli nga KDI.

“Kjo pasi që, sipas Rregullores së Punës së Gjykatës [Rregulli 29(1b)], kur periudha shprehet në ditë, ajo llogaritet nga dita vijuese pas ngjarjes, në këtë rast – vendimit përkatës”, ka sqaruar ai.

Sipas tij,meqë aktgjykimi në këtë rast ka hyrë në fuqi më 25 mars, afati fillon të rrjedhë nga 26 marsi, dhe dita e 34-të përmbyllet nesër në mesnatë.

