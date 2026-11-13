Kosovë–Izrael, FFK me rregulla të rrepta për tifozët: Ndalohen banderolat politike, kërkohen dokumente identifikimi

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar tifozët për masat e sigurisë dhe rregullat që duhet të respektohen gjatë hyrjes në stadiumin “Fadil Vokrri”, për ndeshjen e nesërme ndërmjet Kosovës dhe Izraelit. Sipas njoftimit të FFK-së, në stadium ndalohet futja dhe përdorimi i armëve të çdo lloji dhe mjeteve të mprehta, mjeteve piroteknike, fishekzjarrëve, flakadanëve…

Sport

13/11/2026 16:58

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar tifozët për masat e sigurisë dhe rregullat që duhet të respektohen gjatë hyrjes në stadiumin “Fadil Vokrri”, për ndeshjen e nesërme ndërmjet Kosovës dhe Izraelit.

Sipas njoftimit të FFK-së, në stadium ndalohet futja dhe përdorimi i armëve të çdo lloji dhe mjeteve të mprehta, mjeteve piroteknike, fishekzjarrëve, flakadanëve dhe mjeteve eksplozive.

Po ashtu, të ndaluara janë pijet alkoolike, rrezet lazer, dronët, pajisjet e zërimit pa autorizim, banderolat me përmbajtje politike, raciste apo diskriminuese, si dhe çadrat dhe çdo send tjetër që mund të rrezikojë sigurinë e pjesëmarrësve.

FFK-ja ka bërë të ditur se të gjithë tifozët duhet të kenë me vete një dokument të vlefshëm identifikimi, i cili do të kërkohet gjatë hyrjes në stadium.

Për shkak të kontrolleve të sigurisë, federata u ka bërë thirrje tifozëve që të arrijnë sa më herët në stadium, pasi kontrolli do të jetë i detyrueshëm për të gjithë.

Në njoftim është bërë e ditur edhe se “Prishtina Parking” nuk do të jetë në funksion gjatë ditës së ndeshjes. Për këtë arsye, tifozëve u është kërkuar që parkimin e automjeteve ta planifikojnë paraprakisht në zona më larg stadiumit, për të shmangur trafikun dhe vonesat.

Në fund, FFK-ja ka falënderuar tifozët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, duke u bërë thirrje që ta përkrahin Përfaqësuesen e Kosovës me disiplinë dhe respekt./Lajmi.net/

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