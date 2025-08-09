Borxhi i qeverisë amerikane arrin në 37 trilionë dollarë

Borxhi kombëtar i Shteteve të Bashkuara ka arritur për herë të parë në historinë e vendit shifrën rekord prej 37 trilionë dollarësh. Ky nivel i ri i borxhit vjen…

09/08/2025 23:41

Ky zhvillim pritet të ndezë debat të ashpër politik në Washington mbi kufijtë e shpenzimeve dhe reformat fiskale të nevojshme për të frenuar rritjen e borxhit.

Borxhi kombëtar i Shteteve të Bashkuara ka arritur për herë të parë në historinë e vendit shifrën rekord prej 37 trilionë dollarësh.

Ky nivel i ri i borxhit vjen mes rritjes së shpenzimeve publike, interesave të larta të borxhit dhe deficitit të vazhdueshëm buxhetor.

Ekspertët paralajmërojnë se rritja e vazhdueshme e borxhit mund të rrisë presionin mbi tregjet financiare dhe të kufizojë aftësinë e qeverisë për të reaguar ndaj krizave ekonomike.

Nga ana tjetër, administrata amerikane argumenton se shpenzimet e mëdha janë të domosdoshme për të mbështetur ekonominë dhe për të ruajtur konkurrueshmërinë globale.



