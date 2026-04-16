Aksident i rëndë në Itali, humb jetën një person – shoferi shqiptar në gjendje kritike në spital

Mësohet se për shkak të aksidentit ka humbur jetën një 48-vjeçar dhe është plagosur rëndë një shqiptar. Mësohet se aksidenti ka ndodhur pasditen e së mërkurës përgjatë Variante 306 në Mariano del Friuli. Rreth orës 13:00, një furgon frigorifer që udhëtonte nga Gradisca…

Bota

16/04/2026 13:27

Mësohet se për shkak të aksidentit ka humbur jetën një 48-vjeçar dhe është plagosur rëndë një shqiptar. Mësohet se aksidenti ka ndodhur pasditen e së mërkurës përgjatë Variante 306 në Mariano del Friuli.

Rreth orës 13:00, një furgon frigorifer që udhëtonte nga Gradisca d’Isonzo për në Cormons u përplas ballë për ballë me një kamion që transportonte zhavorr, raportojne mediat italiane.

Përplasja ishte jashtëzakonisht e forte dhe shoferi i furgonit frigorifer vdiq menjëherë nga plagët e rënda që mori në përplasje.

Shoferi tjetër, që drejtonte automjetin e ngarkuar me zhavorr, u plagos rëndë. Pasi mori ndihmën e parë në vendngjarje, ai u transportua me helikopter në Spitalin Cattinara ku mbetet në gjendje të rëndë.

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Çfarë e pret NATO-n?

April 16, 2026

Nëntë të vrarë në të shtënat e dyta në një shkollë...

Detaje të reja nga tragjedia në Malishevë –...

Tragjedi në Malishevë: Tre persona humbin jetën nga zjarri në një banesë

Thomas Muller mblodhi shokët e skuadrës dhe kështu...

“Prioritet shëndeti i punëtorëve”, ndërpriten punimet në një...