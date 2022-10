Bonucci lidhet me një kalim në Tottenham Leonardo Bonucci mund të transferohet në Tottenham Hotspur. Bonucci ka kontratë me Juventusin deri në vitin 2024, por nuk përjashtohet një largim i hershëm nga ‘Allianz Stadium’. Sipas medieve italiane, qendërmbrojtësi është i lidhur me një kalim te Tottenham Hotspur, përcjell lajmi.net. Trajneri i ‘Spurs’, Antonio Conte kishte punuar më herët me mbrojtësin italian në…