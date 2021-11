Bolt: United duhej të merrte Conten si menaxher

Cristiano Ronaldo po e shpëton Manchester Unitedin çdo ndeshje, sipas Usain Bolt, i cili mendon se klubi duhet të kishte emëruar Antonio Conte si trajnerin e tyre të ri kur të kishin mundësi.

United ka përjetuar një fillim katastrofik në sezonin 2021-22 nën drejtimin e Ole Gunnar Solskjaer, duke rënë në vendin e gjashtë me një rekord prej pesë fitoresh, dy barazime dhe katër humbje nga 11 ndeshjet e tyre të para.

Janë bërë pyetje mbi pozicionin e norvegjezes, me ish-atletin xhamajkan dhe tifozin e Man Utd, Bolt, që mendon se ai duhej të ishte zëvendësuar nga Conte përpara se Tottenham të merrte përsipër italianin.

“Ai [Conte] ka qenë në Chelsea – ai fitoi një titull”, tha tetë herë fituesi i medaljes së artë olimpike për ‘The National News’. “Ai ka qenë në Inter – ai ka fituar një titull. Ai ka qenë në Juve – ai ka fituar një titull.

“Kudo që shkon, ai e strukturon ekipin aq mirë. Në janar, ai ndoshta do të marrë një ose dy lojtarë [në Spurs], më pas në fund të sezonit ai ndoshta do të gjejë lojtarët e duhur dhe do t’i sjellë ata”.

Kthimi i Ronaldos në Old Trafford nga Juventusi në merkaton e verës rriti nivelet e optimizmit tek tifozët e Man Utd.

United mund të ketë luftuar për qëndrueshmëri, por 36-vjeçari ka qenë ‘vdekjeprurës’ si kurrë në të tretën e fundit me nëntë gola nga 12 ndeshje në të gjitha garat.

Bolt mendon se Ronaldo po mban “Djajtë e Kuq” dhe ka sugjeruar që Solskjaer nuk po e motivon skuadrën e tij.

“Ne do të luftojmë”, shtoi ai. “Cristiano na ka shpëtuar çdo ndeshje. Një djalë duhet të bëjë gjithë atë punë. Nuk kemi luajtur futboll të mirë për kaq shumë kohë.

“Është kaq e relaksuar. Kalojmë kaq ngadalë. Kur Alex Ferguson ishte trajner, ne duhej të fitonim sepse ai do të kërkonte që ti të fitonit.”

Skuadra e Solskjaer tani po shikon përpara për një përballje që duhet të fitojë me Watford në ‘Vicarage Road’ të shtunën, pasi ata kërkojnë të mbyllin diferencën prej nëntë pikësh ndaj liderit Chelsea.

United do të kthejë vëmendjen e tyre në Ligën e Kampionëve tre ditë më vonë, me një udhëtim në Villarreal në Grupin F. /Lajmi.net