Boksieri Ruben Castillo vdes pas betejës me kancerin
Ylli i boksit Ruben Castillo, i cili luftoi në katër ndeshje kampionati botëror, vdiq pas një beteje me kancerin. Ai ishte 68 vjeç. Castillo, i njohur si ‘Pushtuesi’, vdiq të mërkurën në Beaumont, Kaliforni, dhe ishte i rrethuar nga të dashurit e tij. Pas lajmit të trishtë, homazhet përmbytën mediat sociale duke nderuar boksierin e…
Sport
Ylli i boksit Ruben Castillo, i cili luftoi në katër ndeshje kampionati botëror, vdiq pas një beteje me kancerin. Ai ishte 68 vjeç.
Castillo, i njohur si ‘Pushtuesi’, vdiq të mërkurën në Beaumont, Kaliforni, dhe ishte i rrethuar nga të dashurit e tij.
Pas lajmit të trishtë, homazhet përmbytën mediat sociale duke nderuar boksierin e peshave të lehta, përfshirë një mesazh video nga Presidenti i WBC-së, Mauricio Sulaiman.
“Jam shumë i trishtuar nga vdekja e Ruben Castillo”, tha Sulaiman.