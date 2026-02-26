Boksieri Ruben Castillo vdes pas betejës me kancerin

Ylli i boksit Ruben Castillo, i cili luftoi në katër ndeshje kampionati botëror, vdiq pas një beteje me kancerin. Ai ishte 68 vjeç. Castillo, i njohur si ‘Pushtuesi’, vdiq të mërkurën në Beaumont, Kaliforni, dhe ishte i rrethuar nga të dashurit e tij. Pas lajmit të trishtë, homazhet përmbytën mediat sociale duke nderuar boksierin e…

Sport

26/02/2026 16:36

Ylli i boksit Ruben Castillo, i cili luftoi në katër ndeshje kampionati botëror, vdiq pas një beteje me kancerin. Ai ishte 68 vjeç.

Castillo, i njohur si ‘Pushtuesi’, vdiq të mërkurën në Beaumont, Kaliforni, dhe ishte i rrethuar nga të dashurit e tij.

Pas lajmit të trishtë, homazhet përmbytën mediat sociale duke nderuar boksierin e peshave të lehta, përfshirë një mesazh video nga Presidenti i WBC-së, Mauricio Sulaiman.

“Jam shumë i trishtuar nga vdekja e Ruben Castillo”, tha Sulaiman.

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Real Madridi kërkon përjashtimin e tifozit që bëri përshëndetje naziste në...

February 26, 2026

De Jong mungon disa javë te Barcelona

February 26, 2026

Një muaj nga ballafaqimi Sllovaki – Kosovë, Dardanët lëshojnë një thirrje...

February 26, 2026

Mblidhet KE i FSHF – Zgjidhen dy zv. Presidentët, miratohet fushata...

Lajme të fundit

Aksident në Ozdrim të Pejës, deklarohen nga Policia

Ministrja e Arsimit në RMV nuk i lejon...

Real Madridi kërkon përjashtimin e tifozit që bëri...

Trepça rikthen mbi 1.250 hektarë prona, rrit të...