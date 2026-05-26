Binance investon në aftësimin e punonjësve ndërsa AI po ndryshon tregun e punës
Në një kohë kur kompanitë e teknologjisë po shkurtojnë vende pune mes adoptimit të përshpejtuar të inteligjencës artificiale, Binance po ndjek një qasje tjetër: po vazhdon të zgjerojë ekipin në fusha të caktuara, ndërsa njëkohësisht po investon në zhvillimin e aftësive të punonjësve për të punuar me AI.
Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, sektori i teknologjisë shkurtoi 52,050 vende pune, një rritje prej 40% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në të njëjtën kohë, Binance po rekruton aktivisht për më shumë se 380 pozita, duke e lidhur zgjerimin e ekipit me ndërtimin e aftësive të reja në AI.
Ndërsa disa narrativa e paraqesin inteligjencën artificiale si zëvendësim të punës njerëzore, Binance e sheh ndryshe. Sipas kompanisë, AI funksionon si një mjet që rrit aftësitë e ekipeve dhe i ndihmon ato të fokusohen më shumë në fushat ku nevojiten gjykim, kontekst dhe vendimmarrje njerëzore. Ideja bazohet në ndarjen e detyrave: proceset më mekanike, si përpunimi i të dhënave, identifikimi i modeleve dhe detyrat rutinë, mund të mbështeten nga AI, ndërsa njerëzit fokusohen te mendimi strategjik, zgjidhja kreative e problemeve dhe vendimet e bazuara në përvojë.
Kjo qasje reflektohet edhe në strategjinë e punësimit të Binance, ku 20% e punësimeve gjatë vitit 2026 janë bërë posaçërisht për role që lidhen me teknologjinë dhe zhvillimin e produkteve të AI. Për ta bërë këtë pjesë të punës së përditshme, Binance ka integruar në sistemet e brendshme mjete si SAFUGPT, Hexa dhe Clawbot. Hexa është një platformë AI pa nevojë për kodim, që u mundëson ekipeve të krijojnë mjete dhe asistentë të shkallëzueshëm, si chatbotë të brendshëm apo agjentë AI për automatizimin e proceseve operacionale. Clawbot, ndërkohë, ndihmon ekipet të thjeshtojnë proceset e përsëritura në punën e përditshme. Vetëm gjatë vitit 2026, Binance ka organizuar tetë lloje trajnimesh për AI, të shpërndara në 28 sesione, me orare të ndryshme për t’iu përshtatur punonjësve në zona të ndryshme kohore.
Programi përfshin trajnim bazë dhe të avancuar, si dhe sesione për ndërtimin e aftësive praktike. Katër programe të veçanta për Clawbot, të shpërndara në 16 sesione, arritën një pjesëmarrje prej 87%, duke treguar interesim të lartë nga punonjësit për zhvillimin e aftësive të reja. Përveç trajnimeve, Binance ka nisur që nga dhjetori publikimin javor të materialeve të shkurtra edukative për AI. Çdo material përmbledh këshilla dhe njohuri praktike në një format që mund të lexohet për më pak se tre minuta. Deri më tani janë publikuar 22 edicione.
Përvoja po ndahet edhe mes ekipeve. Gjatë vitit 2026 janë organizuar 13 sesione prezantuese për raste konkrete përdorimi të Clawbot dhe 3 sesione të ngjashme për Hexa, ku ekipet kanë treguar se si po e përdorin AI në praktikë dhe çfarë rezultatesh po arrijnë. Rezultatet e para tregojnë se përdorimi i këtyre mjeteve po rritet. Clawbot ka arritur një shkallë të brendshme përdorimi prej rreth 72%, ndërsa Hexa rreth 57%, duke treguar rritje të besimit të punonjësve në integrimin e AI në punën e përditshme.
Ndërsa përdorimi i AI vazhdon të zgjerohet, Binance po vendos theks edhe te përdorimi i përgjegjshëm i saj. Kompania së fundmi ka marrë certifikimin ISO/IEC 42001, një standard ndërkombëtar për qeverisjen e AI. Përmes qasjes Privacy by Design, Binance synon që mbrojtja e të dhënave dhe mbikëqyrja njerëzore të mbeten pjesë qendrore e mënyrës se si inteligjenca artificiale përdoret brenda kompanisë.