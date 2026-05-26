Gjykata në Hagë thotë se shtyrja e shpalljes së vendimit për Thaçin dhe të tjerët është i drejtë, nuk tregojnë datën kur do të shpallet

26/05/2026 16:56

Gjykata Speciale në Hagë, ka njoftuar në lidhje me shtyrjen e afatit për shpalljen e vendimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Ata kanë thënë se vendimi për ta shtyrë atë është i drejtë dhe garanton integritetin e procedurave që gjyqtarët të kenë kohë për të vlerësuar provat.

“Rregullorja e Procedurës dhe e Provave e Gjykatës së Lartë të KSK-së garanton drejtësinë dhe integritetin e procedurave duke siguruar që gjyqtarët të kenë kohë në dispozicion për të vlerësuar siç duhet të gjitha provat e nevojshme kur një çështje është veçanërisht voluminoze ose ligjërisht komplekse”, thuhet në një postim në “X”.

Ata kanë thënë se me 5 maj është shtyrë shpallja e vendimit për 60 ditë por që ai mund të shtyhet përsëri.

“Më 5 maj, Trupi Gjykues lëshoi ​​një urdhër duke zgjatur afatin për vendimin gjyqësor në këtë çështje, për shkak të vëllimit të provave dhe kompleksitetit të procedurave. Urdhri zgjat afatin për shpalljen e vendimit gjyqësor me 60 ditë. Publiku do të informohet pasi Trupi Gjykues të ketë caktuar një datë specifike për shpalljen e vendimit”, ka shkruar Gjykata Speciale në Hagë. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

