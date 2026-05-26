Irani dënon sulmet amerikane si ‘shkelje të rëndë’ të armëpushimit
Irani thotë se ShBA-të kanë kryer një “shkelje të rëndë” të armëpushimit me sulmet e reja ajrore që kanë nisur në vend në 48 orët e fundit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) tha se vendet e raketave dhe anijet iraniane që përpiqeshin të vendosnin mina ishin shënjestruar nga ato që i quajti “sulme vetëmbrojtëse” në Iranin jugor të hënën.
Ministria e Jashtme e Iranit tha se i mban SHBA-të përgjegjëse për pasojat e “veprimeve të tyre agresive dhe të pajustifikuara” në rajonin Hormozgan, i cili ka një bregdet përgjatë Ngushticës së Hormuzit – rruga ujore vendimtare që Irani e ka bllokuar duke shkaktuar një rritje të çmimeve botërore të energjisë.
Është e paqartë se çfarë ndikimi do të kenë sulmet në bisedimet që synojnë t’i japin fund konfliktit.
“Pa dyshim, Republika Islamike e Iranit nuk do të lërë asnjë të keqe pa përgjigje dhe nuk do të hezitojë të mbrojë kombin iranian”, thuhet në deklaratën iraniane.
Megjithatë, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se një marrëveshje nga bisedimet ishte ende e mundur, por do të “zgjatte disa ditë”.
Një nga pengesat thuhet se përqendrohet në kërkesën e Teheranit për lirimin e fondeve të ngrira iraniane të mbajtura jashtë vendit.
Bisedimet janë ndërmjetësuar kryesisht nga Pakistani.
Megjithatë, negociatorët iranianë kanë marrë pjesë në Katar këtë javë.
Një zyrtar i informuar mbi vizitën në Doha i tha agjencisë së lajmeve Reuters se guvernatori i bankës qendrore të Iranit kishte marrë pjesë në bisedimet e së hënës për të diskutuar asetet e ngrira, me diskutime të përqendruara kryesisht në rezervat e uraniumit të pasuruar shumë të Iranit dhe në Ngushticën e Hormuzit.
Irani ka bllokuar në mënyrë efektive korridorin jetësor të transportit detar, përmes të cilit kalon rreth një e pesta e naftës botërore, që kur SHBA-të dhe Izraeli filluan konfliktin më 28 shkurt.
SHBA-ja, Izraeli dhe shumë vende perëndimore e kanë akuzuar Iranin për pasurimin e uraniumit me qëllim prodhimin e një arme bërthamore. Irani thotë se programi është vetëm për qëllime paqësore.