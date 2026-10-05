“Bifurkacioni” paralajmëron ndërprerje të ujit në Ferizaj

KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të martën, më 6 tetor 2026, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në rrugët “Vëllezërit Gërvalla” dhe “Anamorava”. Sipas njoftimit, ndërprerja do të fillojë nga ora 09:00 dhe vjen si pasojë e punimeve për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj. Punimet…

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05/10/2026 16:57

KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të martën, më 6 tetor 2026, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në rrugët “Vëllezërit Gërvalla” dhe “Anamorava”.

Sipas njoftimit, ndërprerja do të fillojë nga ora 09:00 dhe vjen si pasojë e punimeve për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj.

Punimet për ndërrimin e ujëmatësve do të zhvillohen gjatë ditës edhe në fshatin Papaz.

KRU “Bifurkacioni” ka bërë të ditur se furnizimi me ujë për konsumatorët e rrugëve të prekura pritet të rikthehet nga ora 16:00.

Kompania u ka bërë thirrje konsumatorëve për mirëkuptim gjatë realizimit të këtyre punimeve.

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