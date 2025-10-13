Bie sistemi, numërimi i votave për asamble në Podujevë anulohet- Nuk do të vazhdojë as nesër paradite
Gjatë ditës së sotme në Podujevë ka filluar numrimi i votave për asamblenë komunale. IndeksOnline raporton se para disa minutash ka rënë sistemi. Kjo ka bërë që atje të anulohet procesi i numërimit për sonte, madje komisionerët dhe vëzhguesit janë njoftuar se as nesër paradite nuk do të ketë numërim të votave. Në Qendrën e…
Gjatë ditës së sotme në Podujevë ka filluar numrimi i votave për asamblenë komunale.
IndeksOnline raporton se para disa minutash ka rënë sistemi.
Kjo ka bërë që atje të anulohet procesi i numërimit për sonte, madje komisionerët dhe vëzhguesit janë njoftuar se as nesër paradite nuk do të ketë numërim të votave.
Në Qendrën e Numërimit atje në një ndrrim janë 10 tavolina me nga 4 anëtar.