Bie sistemi, numërimi i votave për asamble në Podujevë anulohet- Nuk do të vazhdojë as nesër paradite

Gjatë ditës së sotme në Podujevë ka filluar numrimi i votave për asamblenë komunale. IndeksOnline  raporton se para disa minutash ka rënë sistemi. Kjo ka bërë që atje të anulohet procesi i numërimit për sonte, madje komisionerët dhe vëzhguesit janë njoftuar se as nesër paradite nuk do të ketë numërim të votave. Në Qendrën e…

Lajme

13/10/2025 19:45

Gjatë ditës së sotme në Podujevë ka filluar numrimi i votave për asamblenë komunale.

IndeksOnline  raporton se para disa minutash ka rënë sistemi.

Kjo ka bërë që atje të anulohet procesi i numërimit për sonte, madje komisionerët dhe vëzhguesit janë njoftuar se as nesër paradite nuk do të ketë numërim të votave.

Në Qendrën e Numërimit atje në një ndrrim janë 10 tavolina me nga 4 anëtar.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Votat e asamblistëve: KQZ njofton se pas tri komunave, numërimi vazhdon...

Lajme të fundit

Votat e asamblistëve: KQZ njofton se pas tri...

Çitaku: PDK doli me më së shumëti asamblistë anembanë Kosovës

“M’kish çuditë shumë…” – Ahmeti për mundësinë e...

Abdixhiku: Në Prishtinë jemi rikthyer si parti e...