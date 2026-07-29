Beqiri “selam” Abdixhikut para Kuvendit: Në LDK, humbësi i zgjedhjeve duhet të largohet nga drejtimi i partisë

Anëtari i LDK-së, Ismet Beqiri, ka deklaruar se kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, duhet të respektojë traditën e LDK-së, sipas së cilës drejtuesit që nuk arrijnë rezultate të mira zgjedhore duhet të marrin përgjegjësi. Beqiri kujtoi gjithashtu se presidentja Vjosa Osmani kishte qenë dikur kandidate e LDK-së për presidente, por nuk është më pjesë e…

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29/07/2026 16:50

Anëtari i LDK-së, Ismet Beqiri, ka deklaruar se kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, duhet të respektojë traditën e LDK-së, sipas së cilës drejtuesit që nuk arrijnë rezultate të mira zgjedhore duhet të marrin përgjegjësi.

Beqiri kujtoi gjithashtu se presidentja Vjosa Osmani kishte qenë dikur kandidate e LDK-së për presidente, por nuk është më pjesë e partisë.

“Kjo LDK ka krijuar një rregull: kush i humb zgjedhjet ose nuk arrin rezultat të mirë, duhet t’ia lëshojë rrugën tjetrit”, deklaroi Beqiri, sic e citoi RTV21.

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