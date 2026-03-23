Belgjika nxjerr ushtrinë në rrugë për mbrojtjen e objekteve izraelite pas sulmeve antisemitike
Autoritetet në Belgjikë kanë vendosur të dislokojnë forca ushtarake në qytetet kryesore për të rritur sigurinë e komunitetit hebre dhe objekteve me lidhje izraelite, pas një serie incidentesh të rënda antisemitike në rajon.
Sipas raportimeve të The Times of Israel, ushtarë janë vendosur në rrugët e Brussels dhe Antwerp, ndërsa masa pritet të shtrihet edhe në Liège.
Vendimi vjen pas një shpërthimi të ndodhur këtë muaj në një sinagogë në Liège, që autoritetet e kanë cilësuar si sulm antisemitik. Ngjarje të ngjashme janë raportuar edhe në Holanda, përfshirë një sulm me zjarr në një sinagogë në Rotterdam dhe një shpërthim në një shkollë hebreje në Amsterdam.
Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, deklaroi se siguria është një e drejtë themelore, duke justifikuar rikthimin e ushtrisë në rrugë.
“Që nga sot, rikthejmë ushtarët në rrugët e Brukselit dhe Antwerpit, sepse siguria është një e drejtë bazë. Them jo antisemitizmit,” u shpreh ai në një reagim publik.
Dislokimi i forcave po realizohet në bashkëpunim me policinë federale dhe përfshin ruajtjen e objekteve të komunitetit hebre, si sinagoga dhe shkolla.
Ndërkohë, në Holandë, autoritetet kanë arrestuar pesë të dyshuar, të moshës 17–19 vjeç, për sulmin ndaj sinagogës në Rotterdam.
Sipas zyrtarëve, vendosja e trupave do të bëhet në disa faza, fillimisht në Bruksel dhe Antwerp, për t’u shtrirë më pas edhe në qytete të tjera.
Organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime për rritjen e rrezikut ndaj komuniteteve hebre në mbarë botën, në sfondin e tensioneve në rritje pas konfliktit mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit. /Panorama