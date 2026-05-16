Befason Amir Rrahmani: Napoli është shtëpia ime, nuk është më në Kosovë

Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka bërë një deklaratë befasuese. Ai tha se pas kaq vitesh, shtëpia e tij tani është Napoli, dhe nuk është në Kosovës. "Pas kaq shumë vitesh në Napoli, mund të them se shtëpia ime e parë nuk është më në Kosovë, por këtu.", ka deklaruar rrahmani në një intervistë për…

Sport

16/05/2026 12:16

Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka bërë një deklaratë befasuese.

Ai tha se pas kaq vitesh, shtëpia e tij tani është Napoli, dhe nuk është në Kosovës.

”Pas kaq shumë vitesh në Napoli, mund të them se shtëpia ime e parë nuk është më në Kosovë, por këtu.”, ka deklaruar rrahmani në një intervistë për Radio CRC.

32-vjeçari ka kaluar gjashtë sezone te Napoli, ku ka arritur të fitoj dy tituj të kampionit të Italisë, ku ka shënuar 13 gola.

