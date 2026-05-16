Befason Amir Rrahmani: Napoli është shtëpia ime, nuk është më në Kosovë
Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka bërë një deklaratë befasuese. Ai tha se pas kaq vitesh, shtëpia e tij tani është Napoli, dhe nuk është në Kosovës.
Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka bërë një deklaratë befasuese.
Ai tha se pas kaq vitesh, shtëpia e tij tani është Napoli, dhe nuk është në Kosovës.
”Pas kaq shumë vitesh në Napoli, mund të them se shtëpia ime e parë nuk është më në Kosovë, por këtu.”, ka deklaruar rrahmani në një intervistë për Radio CRC.
32-vjeçari ka kaluar gjashtë sezone te Napoli, ku ka arritur të fitoj dy tituj të kampionit të Italisë, ku ka shënuar 13 gola.