Igli Tare largohet nga Milani në fund të sezonit
Fabrizio Romano konfirmon largimin e Igli Tares nga Milani në fund të sezonit. Sipas ekspertit të merkatos, drejtori sportiv shqiptar dhe klubi kuqezi do të ndajnë rrugët pas vetëm një viti bashkëpunim, ndërsa mbeten vetëm procedurat formale për t’u mbyllur marrëveshja. Raportet mes Tares dhe drejtuesve të klubit janë krisur prej kohësh, teksa rezultatet zhgënjyese…
Sport
Fabrizio Romano konfirmon largimin e Igli Tares nga Milani në fund të sezonit.
Sipas ekspertit të merkatos, drejtori sportiv shqiptar dhe klubi kuqezi do të ndajnë rrugët pas vetëm një viti bashkëpunim, ndërsa mbeten vetëm procedurat formale për t’u mbyllur marrëveshja.
Raportet mes Tares dhe drejtuesve të klubit janë krisur prej kohësh, teksa rezultatet zhgënjyese të Milanit në javët e fundit dhe merkato e verës së kaluar kanë ndikuar ndjeshëm në këtë vendim.
Projekti që nisi me shumë pritshmëri nuk arriti të japë efektet e pritura, duke sjellë pakënaqësi në ambientin kuqezi.
Ndërkohë, në “San Siro” pritet të merren vendime të rëndësishme edhe për pankinën. E ardhmja e trajnerit Massimiliano Allegri mbetet në dyshim dhe drejtuesit e Milanit do të analizojnë situatën në fund të sezonit përpara se të vendosin mbi vazhdimësinë e tij.