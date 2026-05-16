Gjyqtari holandez përjashtohet nga Kupa e Botës për shkak të dyshimeve për dhunë seksuale
FIFA e ka përjashtuar gjyqtarin Rob Dieperink nga Kupa e Botës.
Holandezi javë më parë u arrestua në Londër e pastaj u lirua, derisa u akuzua për dhunë suksuale.
Sipas ‘The Athletic”, ai ishte i akuzuar për tre vepra penale, duke përfshirë edhe dhunë seksuale ndaj një 17-vjeçari.
Dieperink u mor fillimisht në pyetje përpara se akuzat të binin për mungesë provazh.
Kjo ngjarje i ndodhi gjyqtarit holandez pas ndeshjes së Conference League, mes Crystal Palace dhe Fiorentinës.