Gjyqtari holandez përjashtohet nga Kupa e Botës për shkak të dyshimeve për dhunë seksuale

Sport

16/05/2026 08:17

FIFA e ka përjashtuar gjyqtarin Rob Dieperink nga Kupa e Botës.

Holandezi javë më parë u arrestua në Londër e pastaj u lirua, derisa u akuzua për dhunë suksuale.

Sipas ‘The Athletic”, ai ishte i akuzuar për tre vepra penale, duke përfshirë edhe dhunë seksuale ndaj një 17-vjeçari.

Dieperink u mor fillimisht në pyetje përpara se akuzat të binin për mungesë provazh.

Kjo ngjarje i ndodhi gjyqtarit holandez pas ndeshjes së Conference League, mes Crystal Palace dhe Fiorentinës.

