“NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të rremë” – Musliu thotë se ka informacione të reja për ngjarjen në Skenderaj

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se urdhri për t’u nisur për në Skenderaj, mbrëmjen e së enjtes – ishte i rremë. Musliu deklaron se ka informacione që pohojnë se njësia speciale ishte njoftuar se do të shkonte në veri, por gjatë rrugës e kuptuan që destinacion kishin Skenderajn. “E gjithë struktura komanduese e…

Lajme

16/05/2026 13:13

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se urdhri për t’u nisur për në Skenderaj, mbrëmjen e së enjtes – ishte i rremë.

Musliu deklaron se ka informacione që pohojnë se njësia speciale ishte njoftuar se do të shkonte në veri, por gjatë rrugës e kuptuan që destinacion kishin Skenderajn.

“E gjithë struktura komanduese e policisë në Mitrovicë dhe ajo e njësisë speciale në fjalë, iu nënshtruan një presioni të tmerrshëm, nga marioneta e Albin Kurtit, Xhelal Sveçla. Kurse Mehani i cili në Drenicë do mbahet mend si i pari pas Millosheviçit që kontribuoj në shtetrrethimin e Skenderajt, ishte vetëm një figurë e vockël në gjithë këtë teatër. Qëllimi i tyre nuk u realizua” shkroi Musliu.

Kujtojmë se forca të shtuara të rendit zbarkuan të enjten në Skenderaj, pas incidentit që ndodhi ndërmjet Sami Lushtakut dhe Hysni Mehanit.

Ky është postimi i plotë i Musliut:

Në bazë të informatave që kam, njësiti NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të rremë.

Atyre u ishte thënë se po niseshin për një aksion në Veri. Në rrugë e sipër ata e kuptuan që destinacioni i tyre ishte Skenderaj. Dhe kjo manovër është pikërisht ajo me çfarë do duhej të merrej prokuroria e shtetit.

E gjithë struktura komanduese e policisë në Mitrovicë dhe ajo e njësisë speciale në fjalë, iu nënshtruan një presioni të tmerrshem, nga marioneta e Albin Kurtit, Xhelal Sveçla. Kurse Mehani i cili në Drenicë do mbahet mend si i pari pas Millosheviçit që kontribuoj në shtetrrethimin e Skenderajt, ishte vetëm një figurë e vockël në gjithë këtë teatër. Qëllimi i tyre nuk u realizua.

Respekt për gratë dhe burrat e uniformuar që treguan rezistencë, qetësi dhe profesionalizëm.

Drenica është gjithmonë vigjilente dhe në mbrojtje të shtetit dhe kombit nga armiqë të jashtëm, por edhe të brendshëm.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Pretendimet për pengim të administrimit të drejtësisë, dëshmia e Fraser vë...

May 16, 2026

Ismaili shkon për vizitë te Lushtaku: Bashkëluftëtari i Adem Jasharit, Kodrës,...

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

May 15, 2026

Lirohet Erkand Shabani, drejtori i kompanisë “Onima”

May 15, 2026

Lavrov kërcënon gazetarin: Nëse nuk e dorëzon telefonin, sigurimi do të...

Lajme të fundit

Pretendimet për pengim të administrimit të drejtësisë, dëshmia...

Ismaili shkon për vizitë te Lushtaku: Bashkëluftëtari i...

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

Mehani s’e ndal gjuhën e rëndë, Lushtakun e krahason me Radojçiqin