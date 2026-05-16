“NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të rremë” – Musliu thotë se ka informacione të reja për ngjarjen në Skenderaj
Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se urdhri për t’u nisur për në Skenderaj, mbrëmjen e së enjtes – ishte i rremë. Musliu deklaron se ka informacione që pohojnë se njësia speciale ishte njoftuar se do të shkonte në veri, por gjatë rrugës e kuptuan që destinacion kishin Skenderajn. “E gjithë struktura komanduese e…
Kujtojmë se forca të shtuara të rendit zbarkuan të enjten në Skenderaj, pas incidentit që ndodhi ndërmjet Sami Lushtakut dhe Hysni Mehanit.
Ky është postimi i plotë i Musliut:
Në bazë të informatave që kam, njësiti NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të rremë.
Atyre u ishte thënë se po niseshin për një aksion në Veri. Në rrugë e sipër ata e kuptuan që destinacioni i tyre ishte Skenderaj. Dhe kjo manovër është pikërisht ajo me çfarë do duhej të merrej prokuroria e shtetit.
E gjithë struktura komanduese e policisë në Mitrovicë dhe ajo e njësisë speciale në fjalë, iu nënshtruan një presioni të tmerrshem, nga marioneta e Albin Kurtit, Xhelal Sveçla. Kurse Mehani i cili në Drenicë do mbahet mend si i pari pas Millosheviçit që kontribuoj në shtetrrethimin e Skenderajt, ishte vetëm një figurë e vockël në gjithë këtë teatër. Qëllimi i tyre nuk u realizua.
Respekt për gratë dhe burrat e uniformuar që treguan rezistencë, qetësi dhe profesionalizëm.
Drenica është gjithmonë vigjilente dhe në mbrojtje të shtetit dhe kombit nga armiqë të jashtëm, por edhe të brendshëm.