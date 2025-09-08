Bedri Hamza shkarkon drejtorin e Kulturës në Mitrovicë, Komuna e lajmëron vetë në Polici

Kryetari i Mitrovicës së jugut, Bedri Hamza, e ka shkarkuar Fahri Jasharin nga Drejtoria e Kulturës në këtë komunë. Siç raportohet në media, Jashari u shkarkuar nga pozita e drejtorit të Kulturës pasi Zyra Ligjore e Komunës së Mitrovicës e ka paraqitur rastin e tij si dyshim për keqpërdorim të detyrës zyrtare para organeve të…

Lajme

08/09/2025 13:17

Kryetari i Mitrovicës së jugut, Bedri Hamza, e ka shkarkuar Fahri Jasharin nga Drejtoria e Kulturës në këtë komunë.

Siç raportohet në media, Jashari u shkarkuar nga pozita e drejtorit të Kulturës pasi Zyra Ligjore e Komunës së Mitrovicës e ka paraqitur rastin e tij si dyshim për keqpërdorim të detyrës zyrtare para organeve të drejtësisë.

Shkarkimin e të njëjtit e kanë konfirmuar edhe nga Komuna e Mitrovicës.

“Kryetari Bedri Hamza e ka shkarkuar z. Fahri Jashari javën e kaluar nga pozita e Drejtorit të Kulturës”, ka konfirmuar Komuna e Mitrovicës, pa dhënë detaje të tjera.

E siç raporton jepizë, nga komuna e kanë hapur rastin duke e parandaluar kështu dëmtimin e buxhetit të Komunës së Mitrovicës./Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2025

Tre të rinj humbin jetën nga një aksident i rëndë mes...

Lajme të fundit

Tre të rinj humbin jetën nga një aksident...

Dogana e Kosovës sekuestron 20 mijë euro të padeklaruara në Jarinje

Reagon ashpër babai i Xhakës: O ju të...

Rreth 30 përfaqësuese të botës së modës zbarkojnë...