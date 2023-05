Barcelona interesohet për yllin e Wolves, 50 milionë euro është çmimi i tij

Sipas talkSPORT skuadra katalunase është duke u interesuar për shërbimet e mesfushorit të Kombëtares së Portugalisë, Ruven Neves, shkruan Lajmi.net

Neves shihete dhe si zëvendësuesi ideal i Sergio Busquets, i cili në fund të këtij sezoni do të largohet zyrtarisht nga “Camp Nou”.

Ashtu siç raportohet, klubi nga Premier League kërkon plotë 50 milionë euro për shërbimet e mesfushorit.

Në fakt, Barcelona s’do ta ketë fare të lehtë marrjen e Nevesit, për shkak se shumë klube tashmë kanë dërguar ofertat në drejtim të tij./Lajmi.net/

BREAKING: Barcelona are interested in signing want-away Wolves midfielder Ruben Neves.

Wolves are ready to entertain offers of around £45m for the Portuguese international this summer.

– talkSPORT sources understands

📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/YlM1P0g1dW

— talkSPORT (@talkSPORT) May 13, 2023