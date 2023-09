Ballkani vazhdon rrugëtimin historik në Ligën e Konferencës, delegohen gjyqtarët për ndeshjen ndaj Viktoria Plzenit Ballkani do ta zhvillojë ndeshjen e parë kundër Viktoria Plzenit në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës, më 21 shtator (të enjten), me fillim nga ora 21:00. UEFA ka deleguar tashmë edhe gjyqtarët për këtë përballje. Gjyqtarët që do të ndajnë drejtësinë janë nga Polonia. Damian Sylwestrzak do të jetë gjyqtari kryesor. Bartosz Heinig…