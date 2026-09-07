Bajrami: Ishte gabim që Osmani i priu listës së LDK-së në zgjedhjet e fundit

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka deklaruar se ka qenë gabim që Vjosa Osmani i ka prirë listës së kandidatëve të LDK-së në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të vitit 2026. Duke folur në emisionin “Rubikon”, Bajrami ka thënë se vendimi për përfshirjen e Osmanit në krye të listës duhet të shihet edhe…

Lajme

07/09/2026 22:52

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka deklaruar se ka qenë gabim që Vjosa Osmani i ka prirë listës së kandidatëve të LDK-së në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të vitit 2026.

Duke folur në emisionin “Rubikon”, Bajrami ka thënë se vendimi për përfshirjen e Osmanit në krye të listës duhet të shihet edhe në kontekstin e zhvillimeve politike dhe mënyrës se si ajo ishte larguar nga LDK-ja.

Sipas Bajramit, përvoja e asaj periudhedhe zhvillimet që pasuan zgjedhjet e vitit 2021 dëshmojnë se vendimi i partisë nuk ka qenë i duhuri.

Deklarata e saj vjen në një kohë kur në LDK po zhvillohet debat i brendshëm për vendimet dhe strategjinë e partisë. /Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2026

Parashikimi i motit për të martën

September 7, 2026

Mësimi tërëditor në Prishtinë nis me dilema e diskutime

September 7, 2026

Konjufca: Nderimi i Mlladiqit në Beograd, turp i thellë moral dhe politik

September 7, 2026

“Liria ka Emër” nesër me aktivitet para EULEX-it

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

September 6, 2026

Konflikti Rusi-Ukrainë, Shtuni: Tentativa për paqe është e rëndësishme, por ka...

Lajme të fundit

Motra e Laurent Krasniqit publikon një bisedë të...

E ardhmja e Olises te Bayern Munich një mister

Parashikimi i motit për të martën

Mësimi tërëditor në Prishtinë nis me dilema e diskutime