Haziri: LDK ka qenë trampolina më e madhe që e ka bërë Albin Kurtin kryeministër
Nënkryetari i LDK-së,Lutfi Haziri, në një intervistë në RTV 21, ka folur për bashkëpunimet e LDK-së me Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit. Haziri thotë se kur kishin bashkëpunuar me LVV’në edhe pasi kishin gjuajtur me molotov në shtëpinë e Isa Mustafës, e kishin bërë duke e pasur një qëllim dhe se ia kishin zgjatur dorën…
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Nënkryetari i LDK-së,Lutfi Haziri, në një intervistë në RTV 21, ka folur për bashkëpunimet e LDK-së me Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit.
Haziri thotë se kur kishin bashkëpunuar me LVV’në edhe pasi kishin gjuajtur me molotov në shtëpinë e Isa Mustafës, e kishin bërë duke e pasur një qëllim dhe se ia kishin zgjatur dorën e bashkëpunimit për ta përmirësuar qeverisjen në Kosovë.
Haziri ka thënë se që nga viti 2017, LDK ka qenë trampolina më e madhe që ia ka mundësuar Kurtit të bëhet kryeministër.
Ai ka thënë se vitet 2017,2019 e 2021 ka qenë koha kur elektorati i LDK’së ka lëvizur drejt VV-së.