A duhet të jetë Abdixhiku kryetar i LDK-së edhe më tutje? Anton Quni përgjigjet

Anton Quni nga Lidhja Demokratike e Kosovës u pyet në Pressing në T7 nëse Lumir Abdixhiku duhet të jetë akoma kryetar i LDK-së. Në këtë pyetje, Quni u përgjigj: “Një lider që është i gatshëm mi marrë kritikat vërejtjet dhe e vëren që të nesërmen fillon me performu ndryshe duke i marrë parasysh këshillat. Për…

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07/09/2026 23:09

Anton Quni nga Lidhja Demokratike e Kosovës u pyet në Pressing në T7 nëse Lumir Abdixhiku duhet të jetë akoma kryetar i LDK-së.

Në këtë pyetje, Quni u përgjigj:

“Një lider që është i gatshëm mi marrë kritikat vërejtjet dhe e vëren që të nesërmen fillon me performu ndryshe duke i marrë parasysh këshillat. Për mua është lider që i përmbush kriteret me ja dhanë besimin”, tha Quni në Pressing.

Ai shtoi se Abdixhiku nuk ka kompleks t’i dëgjojë nga kolegët e LDK-së këshillat dhe mendimet e tyre.

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