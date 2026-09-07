A duhet të jetë Abdixhiku kryetar i LDK-së edhe më tutje? Anton Quni përgjigjet
Anton Quni nga Lidhja Demokratike e Kosovës u pyet në Pressing në T7 nëse Lumir Abdixhiku duhet të jetë akoma kryetar i LDK-së. Në këtë pyetje, Quni u përgjigj: “Një lider që është i gatshëm mi marrë kritikat vërejtjet dhe e vëren që të nesërmen fillon me performu ndryshe duke i marrë parasysh këshillat. Për…
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Anton Quni nga Lidhja Demokratike e Kosovës u pyet në Pressing në T7 nëse Lumir Abdixhiku duhet të jetë akoma kryetar i LDK-së.
Në këtë pyetje, Quni u përgjigj:
“Një lider që është i gatshëm mi marrë kritikat vërejtjet dhe e vëren që të nesërmen fillon me performu ndryshe duke i marrë parasysh këshillat. Për mua është lider që i përmbush kriteret me ja dhanë besimin”, tha Quni në Pressing.
Ai shtoi se Abdixhiku nuk ka kompleks t’i dëgjojë nga kolegët e LDK-së këshillat dhe mendimet e tyre.