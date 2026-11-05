Bajrami: Importi i rrymës do të rëndojë xhepat e qytetarëve, faturat do të jenë më të larta
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, thase sektori i energjisë “më së miri e shpërfaq keqqeverisjen e Albin Kurtit dhe kabinetit të tij qeveritar”. “Po përballemi me import të lartë, shifrat nga Dogana tregojnë që për muajt janar-shtator të vitit 2026, Kosova ka importuar 182 milionë euro, derisa në në vitin e kaluar ishte 259 milionë…
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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, thase sektori i energjisë “më së miri e shpërfaq keqqeverisjen e Albin Kurtit dhe kabinetit të tij qeveritar”.
“Po përballemi me import të lartë, shifrat nga Dogana tregojnë që për muajt janar-shtator të vitit 2026, Kosova ka importuar 182 milionë euro, derisa në në vitin e kaluar ishte 259 milionë euro”, tha Bajrami në Pressing.
“Gjithë këtë import të energjisë elektrike është e papërballueshme, do i paguajmë direkt nga xhepat, do inkorporohen në fatura”, shtoi Bajrami.