​Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia

Lajme

25/04/2026 22:46

Pas alarmit se në qendrën tregtare “Toptani” për bombë, ka reaguar policia e Tiranës.

“Rreth orës 20:10, shtetasi A. D, ka njoftuar sallën operative të DVP Tiranë se në email e tij ka ardhur një mesazh se në qendrën tregtare ku ai punon si shef security është vendosur një sasi lëndë plasëse, e cila do shpërthejë në orën 20:30, shkruan TCH.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë, Forcat Xheniere dhe shërbimet e Antiterritorit, të cilët kanë kontrolluar qendrën dhe nuk kanë konstatuar asgjë të paligjshme”, sqarojnë blutë e kryeqytetit.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit që ka dërguar emailin dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

Artikuj të ngjashëm

April 25, 2026

Ngërçi për Presidentin | Abdixhiku sfidon Kurtin me Vjosa Osmanin, Hamza...

April 25, 2026

Planet e qeverisë për Komision të ri të Jurisprudencës, Zyra e...

April 25, 2026

Stabilizohet funksionimi i elektrofiltrave në “Kosova A” – KEK e...

April 25, 2026

Trump “e kthen mbrapsht” delegacionin amerikan: Nuk ka më takime, vetëm...

April 25, 2026

Presidenti i Iranit thirrje për kursim të energjisë: Në vend të...

April 25, 2026

BBC zbulon rrjetin e apartamenteve të Jeffrey Epstein në Londër

Ngërçi për Presidentin | Abdixhiku sfidon Kurtin me...

Planet e qeverisë për Komision të ri të...

Stabilizohet funksionimi i elektrofiltrave në “Kosova A” ...

Bajrami demanton propagandën e VV-së: Rishikimi i buxhetit...