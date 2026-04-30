Bajqinovci godet Osmanin: Ne jemi me qytetarin çdo ditë e jo si ata që shfaqen çdo 5 vite e kur ju duhen votat

Ish-deputeti i Vetëvendosjes, Mefail Bajqinovci i ka reaguar ish-presidentes Vjosa Osmani e cila me të përfunduar mandatin e saj nisi të takoj qytetarët anembanë vendit. Deputeti Bajqinovci deklaroi se janë me qytetarët çdo ditë jo vetëm kur u duhen votat.

Lajme

30/04/2026 14:32

Ish-deputeti i Vetëvendosjes, Mefail Bajqinovci i ka reaguar ish-presidentes Vjosa Osmani e cila me të përfunduar mandatin e saj nisi të takoj qytetarët anembanë vendit.

Deputeti Bajqinovci deklaroi se janë me qytetarët çdo ditë jo vetëm kur u duhen votat.

“Duke dëgjuar çdo hall tuajin, e jo si ata që shfaqen çdo pesë vite. Nuk jemi me ju vetëm kur u dhen votat, por jemi çdo ditë”,tha Bajqinovci, transmeton lajmi.net.

Ndryshe Vjosa Osmani sot reagoi përmes një video në të cilën tha se po e “kritikojë” se po takon tani qytetarët, por sipas saj ajo i takoi gjithë kohës duke shfaqur disa fotografi e video që ishin në kuadër të aktiviteteve në Presidencën e Kosovës gjatë mandatit që la pas./Lajmi.net/

