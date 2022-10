Bad News Eagles sot kanë ndeshje – ja kush e transmeton Bad News Eagles e ka filluar sfidën ndaj 9inegg, në kuadër të turneut ESL Challenger Season. Ndeshja ka filluar në orën 19:00 dhe do të luhet në tri terrene, transmeton lajmi.net. Kjo sfidë do të gjejë vend në tri terrene. Përballja do të transmetohet drejtpërdrejt nga streameri i njohur, Ernest Xhoci. /Lajmi.net/