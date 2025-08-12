Astronomja kosovare fiton çmim për propozimin më të mirë doktorature në shkencat planetare në SHBA
Astronomja shqiptare, Pranvera Hyseni, ka shënuar një arritje të veçantë në Universitetin e Kalifornisë, "Santa Cruz", duke fituar çmimin vjetor për propozimin më të mirë të doktoraturës në Departamentin e Shkencave Planetare. Ky vlerësim i lartë, i cili jepet vetëm një herë në vit për projektin kërkimor më premtues, shoqërohet me një grant prej 3,000…
Astronomja shqiptare, Pranvera Hyseni, ka shënuar një arritje të veçantë në Universitetin e Kalifornisë, “Santa Cruz”, duke fituar çmimin vjetor për propozimin më të mirë të doktoraturës në Departamentin e Shkencave Planetare.
Ky vlerësim i lartë, i cili jepet vetëm një herë në vit për projektin kërkimor më premtues, shoqërohet me një grant prej 3,000 dollarësh dhe konsiderohet ndër nderimet më të rëndësishme akademike në fushën e astronomisë planetare.
Hulumtimet e Hysenit fokusohen tek asteroidët dhe trupat e vegjël të Sistemit Diellor, veçanërisht ata që përmbajnë ujë dhe përbërje organike. Ajo analizon proceset e transformimit të materialeve dhe kripërave që përmbajnë azot, duke kombinuar eksperimentet laboratorike me vëzhgime përmes teleskopëve dhe modelime teorike. Këto studime ofrojnë të dhëna të rëndësishme për kuptimin e shpërndarjes së ujit dhe mundësive të jetës në fazat e hershme të sistemit tonë diellor.
“Ky çmim nuk është vetëm një arritje personale, por edhe një dëshmi se pasioni dhe kureshtja për shkencë nuk njohin kufij gjeografikë,” u shpreh Hyseni, duke falënderuar komisionin vlerësues dhe kolegët për mbështetjen e vazhdueshme.